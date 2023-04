Recenzja spektaklu: „We Will Rock You”, reż. Wojciech Kępczyński

Zrealizowany bez udziwnień, lecz jeśli dla gier słownych język polski jest środowiskiem idealnym, to dla piosenkowego rytmu bywa brutalny i pełen zasadzek.

Od londyńskiej premiery „We Will Rock You” z piosenkami Queen – przyjętego wtedy gorąco przez publiczność, lecz chłodno przez krytykę – minęło ponad 20 lat. Historia totalitarnego świata rządzonego przez korporację Globalsoft, formatującą ludzi za pośrednictwem sieci i spychającą do katakumb zwolenników wolności i rock’n’rolla, jednocześnie się zestarzała (bo osłabiony na początku wieku rock wrócił i ma się dobrze) i stała bardziej aktualna (bo metafora w dużym stopniu się spełniła). Szczęśliwie w opowieść o Galileo (Maciej Dybowski) – powstałą z ewidentnej inspiracji „Matrixem” i płytą „2112” Rush – Ben Elton wpisał sporo dystansu.

We Will Rock You, reż. Wojciech Kępczyński, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie