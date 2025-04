Recenzja spektaklu: „Anioły w Warszawie”, reż. Wojciech Faruga

Czy „Anioły w Warszawie”, pierwszy autorski spektakl dyrektorskiego duetu w warszawskim Teatrze Dramatycznym, również należy traktować jako wypowiedź programową?

Czy „Anioły w Warszawie”, pierwszy autorski spektakl dyrektorskiego duetu w warszawskim Teatrze Dramatycznym, również należy traktować jako wypowiedź programową? Pomysł jest podobny do opisanego wyżej zabiegu nowego szefostwa krakowskiego Starego Teatru, ale przeprowadzony w edukacyjny i niekonfrontacyjny sposób. Tu ważnym i traumatycznym wydarzeniem z przeszłości jest pandemia AIDS, a za odwołania do teatralnej tradycji służą „Anioły w Ameryce” Tony’ego Kushnera i inscenizacja tej sztuki w Nowym Teatrze w reż. Krzysztofa Warlikowskiego oraz dopisana na siłę do tematu aktorka Danuta, wzorowana na Halinie Mikołajskiej, gwieździe Dramatycznego (i opozycji) z czasów PRL.

Julia Holewińska, Anioły w Warszawie, reż. Wojciech Faruga, Teatr Dramatyczny w Warszawie