Recenzja spektaklu: „TEACH ME NOT!”, chor. Wojciech Grudziński

Mimo prostej formy i silnego obnażającego światła, nic tu nie jest jednoznaczne.

Performerzy Wojciech Grudziński i Maria Magdalena Kozłowska, nadzy w różowych maskach przypominających Plastusia, plastelinowego stworka ulepionego przez pierwszoklasistkę Tosię z książek Marii Kownackiej, tworzą spektakl o systemie edukacji. O rozwijaniu się i stawaniu sobą, z pomocą nauczyciela i w kontrze do niego. Punkt wyjścia, jak zwykle w twórczości Grudzińskiego, jest autobiograficzny. Ubiegłoroczny laureat Paszportu POLITYKI, podobnie jak w transowym „Threesome / Trzy”, sięga do czasów swojej edukacji, tym razem – studiów w Rotterdamie. Dekadę po ich ukończeniu zaprosił swojego ówczesnego nauczyciela do projektu, w którym chciał zbadać ich relację.

TEACH ME NOT!, koncepcja i choreografia Wojciech Grudziński, Nowy Teatr w Warszawie