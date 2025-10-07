Recenzja spektaklu: „AlphaGo_Lee. Teoria poświęcenia”, reż. Natalia Korczakowska

Reżyserka przed premierą odwoływała się do antyku, ale spektaklowi bliżej do średniowiecznego moralitetu – walki o duszę człowieka, może ostatniej w historii.

Czy sztuka przetrwa w dobie rozwoju sztucznej inteligencji? Czy jako ludzkość mamy wpływ na jej kształt i zastosowanie, czy jesteśmy i będziemy coraz bardziej jak te klonowane owce Dolly z wracających przez cały spektakl animacji stworzonych z użyciem AI? Kanwą nowej produkcji Teatru Studio jest zorganizowana przez Google w 2016 r. w Seulu rozgrywka między Lee Sedolem, koreańskim mistrzem starożytnej gry go, niezwykle skomplikowanej i popularnej w Azji, przez wielu uznawanej za rodzaj sztuki, a programem AlphaGo opartym na samouczącej się sztucznej inteligencji. Z pięciu gier Sedol zdołał wygrać tylko jedną, druzgocące zwycięstwo maszyny uznawane jest za symboliczny (i piarowy) punkt przełomowy w rozwoju AI i świata.

AlphaGo_Lee. Teoria poświęcenia, tekst i reż. Natalia Korczakowska, Studio Teatrgaleria w Warszawie