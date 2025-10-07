Przejdź do treści
7 października 2025
Teatr

Gra o duszę

Recenzja spektaklu: „AlphaGo_Lee. Teoria poświęcenia”, reż. Natalia Korczakowska

„AlphaGo_Lee. Teoria poświęcenia”, reż. Natalia Korczakowska „AlphaGo_Lee. Teoria poświęcenia”, reż. Natalia Korczakowska Natalia Kabanow
Reżyserka przed premierą odwoływała się do antyku, ale spektaklowi bliżej do średniowiecznego moralitetu – walki o duszę człowieka, może ostatniej w historii.

Czy sztuka przetrwa w dobie rozwoju sztucznej inteligencji? Czy jako ludzkość mamy wpływ na jej kształt i zastosowanie, czy jesteśmy i będziemy coraz bardziej jak te klonowane owce Dolly z wracających przez cały spektakl animacji stworzonych z użyciem AI? Kanwą nowej produkcji Teatru Studio jest zorganizowana przez Google w 2016 r. w Seulu rozgrywka między Lee Sedolem, koreańskim mistrzem starożytnej gry go, niezwykle skomplikowanej i popularnej w Azji, przez wielu uznawanej za rodzaj sztuki, a programem AlphaGo opartym na samouczącej się sztucznej inteligencji. Z pięciu gier Sedol zdołał wygrać tylko jedną, druzgocące zwycięstwo maszyny uznawane jest za symboliczny (i piarowy) punkt przełomowy w rozwoju AI i świata.

AlphaGo_Lee. Teoria poświęcenia, tekst i reż. Natalia Korczakowska, Studio Teatrgaleria w Warszawie

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 81
Oryginalny tytuł tekstu: "Gra o duszę"
Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
