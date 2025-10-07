Przejdź do treści
Aneta Kyzioł
7 października 2025
Teatr

Levele Potockiego

Recenzja spektaklu: „Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów”, reż. Grzegorz Jarzyna

„Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów”, reż. Grzegorz Jarzyna „Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów”, reż. Grzegorz Jarzyna Jerzy Bończyk / Fotonova
W XIX-wiecznym szkatułkowym dziele Jana Potockiego w owianych złą sławą hiszpańskich górach Sierra Morena spotykają się czasy, religie, uczucia i idee.

W XIX-wiecznym szkatułkowym dziele Jana Potockiego w owianych złą sławą hiszpańskich górach Sierra Morena spotykają się czasy, religie, uczucia i idee. Grzegorz Jarzyna i Roman Pawłowski-Felberg, scenarzyści spektaklu w Teatrze Polskim, potraktowali to jako inspirację do własnej opowieści. Trzyipółgodzinna, wykorzystuje konwencję modnego gatunku filmowego, w którym bohater dostaje zaproszenie do uczestnictwa w tajemniczej grze. Młody Alex (Wojciech Siwek) przechodzi kolejne „levele” w grze osadzonej w uniwersum powieści Potockiego, a zadania wyznacza mu głos mistrza (Andrzej Seweryn). Z czasem się okazuje, że prawdziwym celem gry jest sukcesja. Oto ród Gomelezów, którego członkowie zachowują się jak bohaterowie serialowej „Sukcesji”, właśnie szuka następcy tronu.

Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów, reż. Grzegorz Jarzyna, Teatr Polski w Warszawie

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 81
Oryginalny tytuł tekstu: "Levele Potockiego"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
