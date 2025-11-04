Recenzja spektaklu: „Sublokatorka”, reż. Maja Kleczewska

Kleczewska nie mówi do Izraelczyków, tylko do nas, przypominając nam naszą własną historię i przestrzegając przed powtórką.

Przed premierą reżyserka Maja Kleczewska powtarzała, że właśnie dziś należy czytać i wystawiać teksty Hanny Krall. Historia wydaje się zataczać koło, wojna, prześladowania, łapanki, wywózki, ukrywanie się znów stają się codziennym doświadczeniem wielu osób na świecie. Sami coraz częściej rozmawiamy o wojnie i analizujemy strategie przeżycia. „Sublokatorkę”, która jest podstawą spektaklu w Teatrze Powszechnym (towarzyszą jej także teksty z reporterskich książek Krall), można tak właśnie czytać.

Sublokatorka, według Hanny Krall, reż. Maja Kleczewska, Teatr Powszechny w Warszawie