Aneta Kyzioł
4 listopada 2025
Teatr

Strategie przeżycia

Recenzja spektaklu: „Sublokatorka”, reż. Maja Kleczewska

„Sublokatorka", reż. Maja Kleczewska
Kleczewska nie mówi do Izraelczyków, tylko do nas, przypominając nam naszą własną historię i przestrzegając przed powtórką.

Przed premierą reżyserka Maja Kleczewska powtarzała, że właśnie dziś należy czytać i wystawiać teksty Hanny Krall. Historia wydaje się zataczać koło, wojna, prześladowania, łapanki, wywózki, ukrywanie się znów stają się codziennym doświadczeniem wielu osób na świecie. Sami coraz częściej rozmawiamy o wojnie i analizujemy strategie przeżycia. „Sublokatorkę”, która jest podstawą spektaklu w Teatrze Powszechnym (towarzyszą jej także teksty z reporterskich książek Krall), można tak właśnie czytać. 

Sublokatorka, według Hanny Krall, reż. Maja Kleczewska, Teatr Powszechny w Warszawie

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Strategie przeżycia"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
