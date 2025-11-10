Recenzja spektaklu: „Jak osiągnąć sukces, orgazm i oświecenie duchowe w weekend”, reż. Michał Sufin

Przejdź do treści
Długiemu tytułowi odpowiada równie długi spektakl pełen wątków, scen, piosenek, postaci i zwrotów akcji.

Długiemu tytułowi odpowiada równie długi spektakl pełen wątków, scen, piosenek, postaci i zwrotów akcji. Dobry stosunek ceny biletu do długości (i jakości) spektaklu – jak szybko policzyliby bohaterowie innych dzieł Michała Sufina (nie tylko „Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić” czy „Wystarczy wcześniej wstawać i ciężej pracować!”) z klasy wiecznie aspirującej do średniej. „Jak osiągnąć sukces...” to kontynuacja tematów rozpoczętych w świetnym „Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć”. Tam humor i zabawy słowem, charakterystyczne dla Sufina i Klubu Komediowego, łączyły się z nowym i zaskakującym tonem serio, zaglądaniem w bolesne rejony, z opowieścią o ojcostwie, dorosłości, strachu przed samotnością i starością...

Jak osiągnąć sukces, orgazm i oświecenie duchowe w weekend, tekst i reż. Michał Sufin, Klub Komediowy w Warszawie

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Jak osiągnąć i przetrwać"
