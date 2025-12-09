Recenzja spektaklu: „Kocham balet”, chor. Ramona Nagabczyńska

Spektakl „Kocham balet” nie jest jednoznaczny.

Aleksandra Borys, Karolina Kraczkowska, Ramona Nagabczyńska, Iza Szostak – cztery tancerki, które mają za sobą edukację klasyczną (szkoły lub ogniska baletowe), porzuconą na rzecz tańca współczesnego, dwie dekady później wracają do baletowych pas, plié, pointe itd. Są w wieku, w którym baleriny przechodzą na emeryturę, ale jako performerki i choreografki wciąż mają wiele możliwości tworzenia i długą przyszłość artystyczną. Ta „zwycięska” perspektywa powoduje, że spektakl „Kocham balet” nie jest jednoznaczny – to nie jest historia o szkolnych traumach, choć szkoły baletowe przecież nie oszczędzają/ły swoich uczniów i uczennic – mieni się wieloma odcieniami emocji i jest porywający.

Kocham balet, choreografia Ramona Nagabczyńska, Komuna Warszawa