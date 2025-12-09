Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
9 grudnia 2025
Teatr

Miłość z zasadami

Recenzja spektaklu: „Kocham balet”, chor. Ramona Nagabczyńska

9 grudnia 2025
„Kocham balet”, chor. Ramona Nagabczyńska „Kocham balet”, chor. Ramona Nagabczyńska Pat Mic
Spektakl „Kocham balet” nie jest jednoznaczny.

Aleksandra Borys, Karolina Kraczkowska, Ramona Nagabczyńska, Iza Szostak – cztery tancerki, które mają za sobą edukację klasyczną (szkoły lub ogniska baletowe), porzuconą na rzecz tańca współczesnego, dwie dekady później wracają do baletowych pas, plié, pointe itd. Są w wieku, w którym baleriny przechodzą na emeryturę, ale jako performerki i choreografki wciąż mają wiele możliwości tworzenia i długą przyszłość artystyczną. Ta „zwycięska” perspektywa powoduje, że spektakl „Kocham balet” nie jest jednoznaczny – to nie jest historia o szkolnych traumach, choć szkoły baletowe przecież nie oszczędzają/ły swoich uczniów i uczennic – mieni się wieloma odcieniami emocji i jest porywający.

Kocham balet, choreografia Ramona Nagabczyńska, Komuna Warszawa

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Afisz. Premiery; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Miłość z zasadami"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama