Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
3 lutego 2026
Teatr

Otwórzcie oczy

Recenzja spektaklu: „Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy – epilog”, scen. i reż. Piotr Domalewski

3 lutego 2026
„Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy – epilog”, scen. i reż. Piotr Domalewski „Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy – epilog”, scen. i reż. Piotr Domalewski Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl
Domalewski jest storytellerem – umie opowiadać wciągająco, z odpowiednio rozłożonymi proporcjami wzruszenia i humoru.

Nie wszyscy pamiętają, że Piotr Domalewski, scenarzysta i reżyser głośnych i nagradzanych filmów „Cicha noc” i „Ministranci”, jest z wykształcenia aktorem, przez kilka sezonów był związany z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, ma też w CV autorstwo (wystawianych) dramatów. Spektakl w krakowskim Starym to z jednej strony jego powrót do teatru, z drugiej – reżyserski debiut na scenie. Tytuł składa się z dwóch części, a samo przedstawienie nawet z trzech. „W pustyni i w puszczy” zaproponował dyrektor Starego Jakub Skrzywanek w ramach cyklu rewizji rodzimej klasyki i polskości heroicznej (o tym są też zrealizowany przez Skrzywanka „Zamach na Narodowy Stary Teatr. Narodziny narodu” czy „Straszny dwór” w reż. Anny Obszańskiej). Domalewski obudował Sienkiewicza ironicznym komentarzem inspirowanym lekturą „Bzika kolonialnego. II Rzeczpospolitej przypadki zamorskie” Grzegorza Łysia – o polskich mocarstwowych mrzonkach o posiadaniu kolonii i niewolników.

Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy – epilog, scen. i reż. Piotr Domalewski, Stary Teatr w Krakowie

Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 70
Oryginalny tytuł tekstu: "Otwórzcie oczy"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama