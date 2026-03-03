Przejdź do treści
Aneta Kyzioł
3 marca 2026
Teatr

Droga przez chaos

Recenzja spektaklu: „Internat”, reż. Paweł Łysak

„Internat”, reż. Paweł Łysak „Internat”, reż. Paweł Łysak HAWA
Uznany pisarz, poeta, muzyk, dziś żołnierz i twarz ukraińskiej kultury w czasie wojny, pracę nad powieścią „Internat” rozpoczął po inwazji w 2014 r., jeżdżąc do miast odbijanych przez wojska ukraińskie z rąk rosyjskich separatystów.

Uznany pisarz, poeta, muzyk, dziś żołnierz i twarz ukraińskiej kultury w czasie wojny, pracę nad powieścią „Internat” rozpoczął po inwazji w 2014 r., jeżdżąc do miast odbijanych przez wojska ukraińskie z rąk rosyjskich separatystów. Rzeczywiste walki o Debalcewo stają się u Serhija Żadana scenerią apokaliptyczną, przez którą przebija się Pasza (Sambor Czarnota), nauczyciel języka określający się jako apolityczny: nie jest za nikim. Ale musi sprowadzić do domu siostrzeńca z tytułowego internatu znajdującego się teraz w centrum walk. I to doświadczenie go zmieni. Spektakl Pawła Łysaka jest grany na Scenie Kameralnej, przestrzeń jest ciasna, ciemna i zasnuta dymem.

Internat, według powieści Serhija Żadana, reż. Paweł Łysak, Teatr im. Jaracza w Łodzi

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Afisz. Premiery; s. 68
Oryginalny tytuł tekstu: "Droga przez chaos"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
