Aneta Kyzioł
17 marca 2026
Teatr

Z dystansem przez życie

Recenzja spektaklu: „Mała empiria”, reż. Anna Ilczuk

„Mała empiria", reż. Anna Ilczuk Natalia Kabanow
Spektakl ma luźną strukturę, można by się czepiać (braku) dramaturgii, ale istotne jest tu coś innego – budowanie wspólnoty doświadczenia.

Wielka kumulacja: kruchość życia, świadomość śmierci i samotność. Ludzie w tym czasie powinni być pod ochroną. Wezwanie do urzędu skarbowego może ich zabić. Jazda samochodem w zimowym słońcu może ich uratować” – to cytat z 240-stronicowego eseju artystki i doktorki filozofii Katarzyny Sobczuk o wieku średnim, czyli „oknie pogodowym między młodością i starością”. Celnych obserwacji jest tu sporo, odbiorcy w okolicach pięćdziesiątki, zwłaszcza jeśli mają pod opieką zarówno dorastające dzieci, jak i starzejących się rodziców, łatwo się odnajdą w tych rozpoznaniach.

Mała empiria, według książki Katarzyny Sobczuk, reż. Anna Ilczuk, Studio teatrgaleria w Warszawie

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
