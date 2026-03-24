Recenzja spektaklu: „Trojanki”, reż. Aleksandra Bielewicz

‚‚Trojanki” Eurypidesa, obraz kobiecych ofiar męskiego parcia do wojny, niszczycielskiego instynktu posiadania i władzy, który pcha świat ku zagładzie raz za razem – to dziś sztuka przerażająco aktualna w coraz to nowych rejonach świata. W spektaklu Aleksandry Bielewicz bohaterki i bohaterowie noszą efektowne kostiumy i bokserskie buty, wbiegają na rampę symbolizującą zamknięte mury Troi, wojnę, los ofiar i traumę. Eurypides, Trojanki, reż. Aleksandra Bielewicz, Teatr Powszechny w Warszawie