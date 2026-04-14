Aneta Kyzioł
14 kwietnia 2026
Teatr

Solnit wyjaśniona

Recenzja spektaklu: „Mężczyźni objaśniają mi świat”, reż. Klaudia Gębska

Karolina Jóźwiak
Czas feministycznych esejów minął, zamiast teorii – codzienna praktyka, a szczera rozmowa czyni cuda.

Reżyserka Klaudia Gębska i dramatopisarz Mariusz Gołosz wzięli na warsztat najgłośniejszy esej Rebekki Solnit z 2008 r., w którym własne doświadczenie – gdy na przyjęciu w Aspen gospodarz wymądrzał się na temat jednej z jej książek, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że przemawia do autorki – uczyniła punktem wyjścia do analizy systemowego, patriarchalnego lekceważenia kobiet. W operującym typami i postawami spektaklu to Solnit przypada rola przemądrzałej objaśniaczki – Rebecca (Aleksandra Justa) jest opryskliwa i krytykuje inne kobiety. Po premierze polskie feministki protestowały, przypominając, że prawdziwa Solnit jest przeciwieństwem wyniosłej akademiczki, w efekcie teatr dopisał na stronie internetowej, że bohaterka „nie jest realną reprezentacją” postaci. 

Mężczyźni objaśniają mi świat, reż. Klaudia Gębska, Teatr Narodowy w Warszawie

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Solnit wyjaśniona"
Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
