Recenzja wystaw: „Dotknij sztuki”, „Brzuchomówca i milczące obrazy”

Wyśmienita zabawa, podejrzewam, że nie tylko dla dzieci, ale też dla ich opiekunów.

Te dwie wystawy sporo łączy. Po pierwsze, są prezentem organizatorów na Dzień Dziecka. Po drugie, stawiają sobie za cel oswajanie najmłodszych ze współczesną sztuką. A po trzecie, robią to w sposób dla najmłodszych najbardziej atrakcyjny: interaktywnie. Uznano (słusznie lub nie, to inna sprawa), że do dzieci najlepiej docierać poprzez zabawę, emocje, wrażenia, odkładając na bok, przynajmniej na razie, rozumienie i poznanie poprzez intelekt. Wystawa w Zamku Ujazdowskim jest zwieńczeniem warsztatów, które z dziećmi prowadzili w ubiegłym roku artyści, a powstałe wówczas prace znajdą się na wystawie.

Dotknij sztuki, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, do 20 października

Brzuchomówca i milczące obrazy, Galeria Labirynt w Lublinie, do 14 lipca