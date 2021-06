Recenzja wystawy: „Fotomorgana”

Na tej wystawie iluzja goni iluzję.

Kurator wystawy Robert Kuśmirowski jako twórca przyzwyczaił widzów do nieustannych fatamorgan. Perfekcyjnie bawi się iluzją, zwodzi odbiorcę, a przy okazji stawia dość istotne dla sztuki pytania o kryteria wartościowania dzieł sztuki oraz relacje między wyobrażeniami a rzeczywistością. Tym razem do swojej wizji zaprzągł dodatkowo ponad 20 artystów, wśród których znalazła się m.in. laureatka Paszportu POLITYKI sprzed lat dwu – Weronika Gęsicka. Całość złączył zaś – jak zwykle to czyni – efektowną i pracochłonną własną scenografią. Na przykład odtworzył w galerii w skali 1:1 fragment zburzonego domu lub zaaranżował pomieszczenia mające kojarzyć się ze starymi zdjęciami.

Fotomorgana, wystawa zbiorowa, PGS Sopot, do 15 sierpnia