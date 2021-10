Recenzja wystawy: „m jak młodość”

Po raz pierwszy publicznie można zobaczyć prace z nowej kolekcji mBanku, która od ponad roku powstaje w ramach projektu „m jak malarstwo”.

Po raz pierwszy publicznie można zobaczyć prace z nowej kolekcji mBanku, która od ponad roku powstaje w ramach projektu „m jak malarstwo”. Na miejsce debiutu wybrano Sopot. Do obejrzenia goście mają 50 prac trzydziestu artystów, z wyraźną dominacją absolwentów akademii z Warszawy oraz Krakowa, toteż malarska panorama siłą rzeczy jest nieco zawężona. Cieszy za to różnorodność stylów i spojrzeń na rzeczywistość. Obraz Zofii Pałuchy przewrotnie (i to bardzo) dotyka pandemii koronawirusa i być może stanowi nawet wizytówkę kolekcji, osadzając ją w takim, a nie innym czasie.

m jak młodość, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, do 12 grudnia