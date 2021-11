Recenzja wystawy: „Awangardowe muzeum”

To ekspozycja bogata w wartościowe eksponaty i opowiadająca ciekawy epizod z heroicznych początków nowoczesnej sztuki.

Budzi uznanie konsekwencja, z jaką łódzkie Muzeum Sztuki od lat bada, porządkuje i prezentuje historię awangardy XX w. W ów nurt wpisuje się także najnowsza wystawa, poświęcona pierwszym na świecie awangardowym muzeom. Można spytać: czyli jakim? Takim, które koncentrowały się na gromadzeniu i pokazywaniu najbardziej progresywnej wówczas, czyli na początku XX w., sztuki. Ale też takim, które zwrócone były nie ku przeszłości, lecz ku przyszłości, i nie ku temu, by świat opisywać, ale by go zmieniać. Tworzonym w aurze entuzjazmu i wiary w lepszą przyszłość. Entuzjazm już dawno się ulotnił, ale pozostała ciekawa historia czterech takich miejsc – bohaterów wystawy.

Awangardowe muzeum, ms2 w Łodzi, do 27 lutego 2022 r.