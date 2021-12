Recenzja wystawy: „Theatrum Jerzego Nowosielskiego”

Kontrowersyjne, ale inspirujące. Szczególnie gdy wśród zebranych prac można wyszukać prawdziwe ciekawostki.

Przez dwie dekady sopocka placówka z drugoligowej regionalnej galerii przeszła do ekstraklasy najlepszych miejsc wystawienniczych w kraju. Niestety, z końcem grudnia odchodzą autorzy tych sukcesów, dyrektor Zbigniew Buski i jego zastępczyni Anna Lejtkowska. Jednym z ostatnich akordów ich programowej aktywności jest wystawa poświęcona sztuce Jerzego Nowosielskiego z pracami z kolekcji Andrzeja Starmacha. Tytułowe „theatrum” potraktowane zostało szeroko. Najbardziej dosłownie w części, w której oglądamy pieczołowicie zrekonstruowane lalki oraz scenografię ze spektaklu „Krzesiwo” z 1958 r. (do którego muzykę – to ciekawostka – napisał Krzysztof Penderecki).

Theatrum Jerzego Nowosielskiego, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, do 20 lutego