Recenzja wystawy: „Teoria humoralna: Quattro Stagioni”

Potencja to grupa artystyczna, którą zawiązała przed dekadą trójka studentów krakowskiej ASP: Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki i Cyryl Polaczek. Mieli prawdziwe wejście smoka; jedną z pierwszych wystaw zorganizowała im prestiżowa warszawska galeria Raster, szybko też pojawiły się porównania do legendarnej już Grupy Ładnie, wywodzącej się, nawiasem mówiąc, także spod Wawelu. Dziś członkowie Potencji, jak to w życiu bywa, powędrowali częściowo własnymi ścieżkami. Ale ta wspólna ekspozycja uświadamia, że artyści nadal świetnie się dopełniają, a ich prace wchodzą ze sobą w intrygujący i wciągający widza dialog. Kurator wystawy Stach Szabłowski pisał: „Malarstwo Potencji do złudzenia przypomina życie, którego nie naśladuje, ale któremu towarzyszy”. A czyni to na różne sposoby.

Potencja, Teoria humoralna: Quattro Stagioni, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, do 24 kwietnia