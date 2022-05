Recenzja wystawy: „#PatrzęCzujęRysuję”

Kuratorka Kinga Dunin wybrała dziesięć rysowniczek, by zaprezentować „dziesięć spojrzeń na ten sam świat.

Kuratorka Kinga Dunin wybrała dziesięć rysowniczek, by zaprezentować „dziesięć spojrzeń na ten sam świat. Świat kobiet nieobojętnych na to, co wydarza się wokół nich, ale też określonych przez normy i okoliczności, które kobiet szczególnie dotyczą”. Można się zastanawiać, czy tytuł: „patrzę” i „czuję” zamiast np. „obserwuję” i „myślę” podkreśla odmienność kobiecej perspektywy, czy raczej utwierdza stereotypy? A może z nimi gra, bo prezentowanym autorkom sarkazmu i (auto)ironii nie brakuje, a wystawa ma miejsce przecież w Muzeum Karykatury? Bohaterki łączy też to, że ich kreska jest znana internetowej społeczności, ich prace często funkcjonują jako memy (Marta Frej swój cykl nazwała „Marta Frej Memy”). W większości są to grafiki osadzone w codzienności, w prywatności, skracające dystans.

#PatrzęCzujęRysuję, Muzeum Karykatury w Warszawie, do 21 sierpnia