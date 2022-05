Recenzja wystawy: „Polityka w sztuce”

Bywa straszno, smutno, rzadko wesoło, bo polityka to jednak teren mało zabawny.

Wbrew tytułowi niewiele jest na wystawie dzieł, w których próbowano by się zmierzyć z narzędziami i mechanizmami uprawiania polityki, które zaglądałyby do gabinetów decydentów, demistyfikowały rozgrywki i układy. Bardzo dużo natomiast prac opowiada o konsekwencjach decyzji politycznych, bądź same stanowią artystyczną reakcję na polityczne wydarzenia. Już w pierwszej sali zgromadzono setki zdjęć z głośniejszych demonstracji, manifestacji i protestów, jakie przetoczyły się przez Polskę w ostatnich latach. Tę sekwencję zamyka archiwalny zapis „Murów” śpiewanych przez Jacka Kaczmarskiego.

Polityka w sztuce, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków, do 26 lutego 2023 r.