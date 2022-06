Recenzja wystawy: „100 x TeArt. Wolność Józefa Szajny”

Ucieczka w sztukę jest samoobroną przed bezbronnym poddaniem się – tę myśl Szajny umieszczono przed wejściem na wystawę. I trafnie definiuje ona to, co czeka nas wewnątrz.

Ucieczka w sztukę jest samoobroną przed bezbronnym poddaniem się – tę myśl Szajny umieszczono przed wejściem na wystawę. I trafnie definiuje ona to, co czeka nas wewnątrz. To opowieść o artyście, u którego osobiste traumy i wojenne przeżycia cały czas nierozerwalnie splatały się ze sztuką, którą uprawiał zarówno jako reżyser teatralny, jak i absolwent ASP. Jego spektakle były bardzo plastyczne, jego obrazy bardzo scenograficzne. Był czas, gdy Szajna swymi dziełami intrygował i ekscytował, był też czas, gdy odbiorcy poczuli się już zmęczeni światem tych emocjonalnych przestróg przed wojną i jej okrucieństwem oraz głosów w obronie ludzkiej godności i wolności. Dziś Szajna staje się znów zaskakująco aktualny.

100 x TeArt. Wolność Józefa Szajny, Muzeum Śląskie w Katowicach, do 8 stycznia 2023 r.