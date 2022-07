Recenzja wystawy: „Streetwise”

W Galerii Leica zawsze można liczyć na interesujące i ważne wystawy fotografii.

W Galerii Leica zawsze można liczyć na interesujące i ważne wystawy fotografii. Nie inaczej jest tym razem, a bohaterem ekspozycji uczyniono Joela Meyerowitza, amerykańskiego fotografa, autora 26 albumów, znanego także z faktu, że jako jedyny fotoreporter miał nieograniczony dostęp do tzw. Strefy Zero w Nowym Jorku bezpośrednio po atakach terrorystycznych z 11 września. Dla historyków fotografii to postać ważna z jednego powodu: jako pierwszy na dużą skalę zaczął stosować w profesjonalnej fotografii kolor. Ale niezależnie od tego, czy jego prace są czarno-białe czy barwne, mają swoją artystyczną jakość.

Joel Meyerowitz, Streetwise, Galeria Leica, Warszawa, do 31 lipca