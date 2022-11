Recenzja wystawy: „Siudmak Universum”

To nie jest malarstwo, które zapisze się w historii sztuki, ale czy każdy musi zostać Picassem czy choćby Sasnalem?

Sztuka fantastyczna (często wymiennie nazywana realizmem magicznym) jest w Polsce tak popularna jak disco polo, tureckie telenowele i książki Blanki Lipińskiej. Nic więc dziwnego, że doczekała się stałego instytucjonalnego zaczepienia, choć słowo „muzeum” jest tu mocno na wyrost – to po prostu jedna, średniej wielkości sala ekspozycyjna w handlowo-usługowym centrum Koneser. Za to ceny biletów dwa razy wyższe niż do Muzeum Narodowego, ale cóż – moda kosztuje. Po zbiorowej wystawie na otwarcie przyszedł czas na okazałą, monograficzną prezentację dorobku Wojciecha Siudmaka.

Siudmak Universum, Muzeum Sztuki Fantastycznej, Warszawa, do 30 grudnia