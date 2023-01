Recenzja wystawy: „Fotografika. Fotografia artystyczna w Polsce 1927–1978”

Najpierw nowa dyrekcja, później nowa siedziba i krakowska placówka przeżywa drugą młodość.

Najpierw nowa dyrekcja, później nowa siedziba i krakowska placówka przeżywa drugą młodość. Tym razem dwóch doświadczonych kuratorów (Łukasz Gorczyca i Adam Mazur) prowadzi widza ścieżką polskiej fotografii artystycznej. 150 zaprezentowanych prac to z jednej strony sporo, z drugiej jednak wymagało wielu bolesnych decyzji, z czego zrezygnować, a co ograniczyć. Bo trzeba przyznać, że owa tytułowa „fotografika” to temat pojemny i z długą tradycją (właśnie w otwierającym wystawę 1927 r. został użyty ów termin po raz pierwszy). Wystawie patronuje dwóch mistrzów artystycznych kadrów: Jan Bułhak oraz Edward Hartwig. A poza nimi kilkudziesięciu innych twórców o różnym rodowodzie, także tym z awangardowej sztuki (Robakowski, Natalia LL, Beksiński). Wędrujących w różnych kierunkach, od fotografii neorealistycznej przez abstrakcyjną, surrealistyczną po impresyjną.

Fotografika. Fotografia artystyczna w Polsce 1927–1978, Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie, do 7 maja 2023 r.