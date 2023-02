Recenzja wystawy: „Niektórzy ludzie są jak wzgórza”

Tworzenie prywatnych galerii o niekomercyjnym charakterze jest dość drogim hobby i dlatego ciągle jeszcze należy w Polsce do rzadkości.

Tworzenie prywatnych galerii o niekomercyjnym charakterze jest dość drogim hobby i dlatego ciągle jeszcze należy w Polsce do rzadkości. Jedną z owych nielicznych jest fundacja Spectra Art Space założona przez rodzinę Staraków dziesięć lat temu. Choć miejsce do prezentowania sztuki jest średnio trafione (biurowiec firmy farmaceutycznej fundatorów), to jakość pokazywanej tam sztuki warta jest wizyty. Tym razem postanowiono uczcić dziesięciolecie istnienia fundacji ekspozycją typu „the best of”. Tytuł wystawy (cytat z poematu „Wzgórze” Apollinaire’a) nieco patetyczny, ale trafiony, bo kolekcja Staraków gromadzi rzeczywiście świetne prace najwybitniejszych twórców polskiej awangardy drugiej połowy XX w.

Niektórzy ludzie są jak wzgórza, Spectra Art Space, Warszawa, do 7 maja