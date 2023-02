Recenzja wystawy: „!Reakcje”

Dla wielu widzów odkryciem może okazać się Stasys jako autor prac zaangażowanych.

Gdyby istniała w wystawiennictwie kategoria „retrospektywy syntetycznej”, to ta wystawa byłaby jej wzorcem. Bo na pełną retrospektywę zapewne nie starczyłoby sal Zachęty (a cóż dopiero pomieścić to w dwóch), jako że Stasys nie tylko tworzy od 50 lat, nie tylko jest artystą bardzo pracowitym, ale też wszechstronnym. Na obleganej przez zwiedzających wystawie brakuje świadectw wielu z jego artystycznych poszukiwań: plakatów, ilustracji książkowych, ekslibrisów, grafik, projektów scenografii, kolaży czy zapisów performensów. Bardziej mamy do czynienia z rodzajem klamry zawierającej z jednej strony prace najwcześniejsze, tajemnicze miniatury z lat 70. XX w., od których zaczynał na Litwie przygodę ze sztuką. A z drugiej – głównie prace z ostatnich dwu dekad, trochę jakby suma półwiecznych doświadczeń.

Stasys Eidrigevičius, !Reakcje, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, do 11 kwietnia