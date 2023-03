Recenzja wystawy: „Przypadkiem”

Muzeum Sztuki Nowoczesnej przyzwyczaiło nas do wystaw, w których artystyczna jakość dobrze łączy się z przystępnością i otwarciem na widza średnio zaawansowanego w sekretach współczesnej sztuki. Ta wystawa – z góry uprzedzam – jest inna.

Umiarkowanie efektowna, wymagająca dużej koncentracji, raczej skierowana do odbiorcy, który sporo już wie, a chce wiedzieć jeszcze więcej. Wynika to w dużym stopniu z niekonwencjonalnego, by nie rzec osobliwego pomysłu, by bohaterką ekspozycji uczynić nie artystkę, lecz galerzystkę, krytyczkę sztuki, a przede wszystkim chyba bojową i niezależną aktywistkę polskiej awangardy.

Anka Ptaszkowska. Przypadkiem, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, do 23 kwietnia