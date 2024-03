Recenzja wystawy: „Daj mi wszystko, wystawa daru Teresy i Andrzeja Starmachów dla muzeów krakowskich”

Znaczenie tego zbioru dla opowieści o historii polskiej awangardy fotograficznej jest trudne do przecenienia.

Przywołany w podtytule wystawy „dar” nie jest bagatelny. To kilkaset obiektów, które trafią do dwóch krakowskich placówek: Muzeum Fotografii oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Wcześniej jednak wszystkie je oglądać można w trzeciej z galerii – właśnie otwartym po trzyletnim remoncie Bunkrze Sztuki. W odróżnieniu od Amerykanów, Brytyjczyków czy Niemców rodacy wcale nie są skorzy do tego typu gestów, stąd owa szczodra (jej wartość oceniono na 50 mln zł) donacja Teresy i Andrzeja Starmachów budzi zainteresowanie i szacunek.

Daj mi wszystko, wystawa daru Teresy i Andrzeja Starmachów dla muzeów krakowskich, Bunkier Sztuki, Kraków, do 1 września