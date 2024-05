Recenzja wystawy: „Neue Wilde. Old Masters – New Paintings”

Jakość sztuki ratuje ogólne wrażenie.

Wypada zacząć od wyjaśnienia tytułu, sformułowanego tak, jakby wystawa odbywała się w artystycznym sercu Londynu lub Nowego Jorku. Neue Wilde to Nowi Dzicy, czyli niemiecka (choć obecna także w innych krajach) druga fala ekspresjonizmu, z lat 70. i 80. XX w. Tu reprezentowana może przez nie tak dużą liczbę prac, ale za to sygnowanych przez prawdziwe gwiazdy gatunku: Georga Baselitza, Markusa Lüpertza, A.R. Pencka i Jörga Immendorfa. To owi Old Masters, czyli starzy mistrzowie. Gdzieś w okolicach użytego w tytule myślnika pomieścić należy obecnych w ekspozycji polskich artystów, którzy stylistycznie do nich nawiązywali; głównie przedstawicieli GRUPPY, ale też Zdzisława Nitkę czy Lecha Kołodziejczyka. Dyskurs, w jaki wchodzą prace obu tych artystycznych fal, jest ciekawy i aż szkoda, że odseparowano je od siebie, pokazując w oddzielnych salach, a nie zderzono ze sobą.

Neue Wilde. Old Masters – New Paintings, Dom Artysty Plastyka, Warszawa, do 3 czerwca