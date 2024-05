Recenzja wystawy: „Henryk Waniek, Góra/Dół”

Ujmująco staroświeckie malarstwo, które równocześnie ma w sobie coś, co intryguje i wciąga.

Bohater wystawy Henryk Waniek to erudyta i mistyk, mistrz symboliki i tropiciel ezoteryki, przez całe życie rozdarty między literaturą (powieści, eseje, reportaże) a malarstwem. Jeżeliby istniał taki kierunek malarski jak „realizm magiczny dla wymagających”, to Waniek byłby jego najlepszym ambasadorem. Tytułowa „góra i dół” to niebo i ziemia, a punktem wyjścia jego malarskich peregrynacji jest znana każdemu z nas kościelna fraza „jako w niebie, tak i na ziemi”. Ale rozumiana nie jako zgodność bytów, lecz jako kierunek sprawczy: wszystko, co w dole, pochodzi od tego, co na górze – pojmowanej jako siła boża, ale równie dobrze jako wszechświat. W najnowszych obrazach 82-letni twórca przygląda się stykowi owych dwóch, jakże nieproporcjonalnych, uniwersów.

Henryk Waniek, Góra/Dół, Galeria Sztuki Wirydarz, Lublin, do 22 czerwca