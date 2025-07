Recenzja wystawy: „Let’s Face It”

Udało się zgromadzić wiele interesujących dzieł, które poprzez portret dużo mówią nie tylko o duszy artysty, ale i o otaczającym nas świecie.

Zorganizowana w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa autoportretów mogła pozostawić uczucie niedosytu. Ekspozycja w Galerii Lotnej doskonale uzupełnia tamtą prezentację. I choć w podtytule ma „Portret dziś”, to w większości są to także autoportrety zaproszonych do udziału w wystawie artystów. O ile tam mieliśmy do czynienia z pokoleniem co najmniej średnim (tak od pięćdziesiątki wzwyż), o tyle tutaj skoncentrowano się na najmłodszej generacji twórców. Dominuje malarstwo, w całym bogactwie jego odsłon, od wizerunków subtelnych (Agnieszka Apoznańska, Patryk Staruch) po dosadne (Monika Misztal, Martyna Czech).

Let’s Face It, wystawa zbiorowa, Galeria Lotna, Warszawa, do 5 września