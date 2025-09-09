Recenzja wystawy: „Drwal. Historie o męskości”

Warto czerpać z bogatych materiałów towarzyszących wystawie, przede wszystkim zapoznać się z wiele wyjaśniającymi rozmowami z samymi artystami.

Równie ciekawy jak sama wystawa jest jej kontekst. Otóż gmach poznańskiego zamku powstał na początku XX w. dla cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Monumentalna budowla stała się symbolem patriarchalnego porządku społecznego i militaryzmu. A sam cesarz zawsze starał się być uosobieniem maskulinistycznej siły i dominacji. Zwano go „drwalem z Doorn”, bo wokół tego holenderskiego miasta, które było ostatnim przystankiem w jego życiu, z perwersyjną satysfakcją zajmował się wyrębem drzew. Jego postać jest więc nieco prowokacyjnym, przewrotnym pretekstem tej wystawy.

Drwal. Historie o męskości, wystawa zbiorowa, Centrum Kultury Zamek, Poznań, do 30 listopada