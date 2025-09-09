Przejdź do treści
Reklama
Piotr Sarzyński
Piotr Sarzyński
9 września 2025
Wystawy

Gdzie ci mężczyźni…

Recenzja wystawy: „Drwal. Historie o męskości”

9 września 2025
Krzysztof Maniak, „Pień”, 2018 r. Krzysztof Maniak, „Pień”, 2018 r. mat. prasowe CK ZAMEK
Warto czerpać z bogatych materiałów towarzyszących wystawie, przede wszystkim zapoznać się z wiele wyjaśniającymi rozmowami z samymi artystami.

Równie ciekawy jak sama wystawa jest jej kontekst. Otóż gmach poznańskiego zamku powstał na początku XX w. dla cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. Monumentalna budowla stała się symbolem patriarchalnego porządku społecznego i militaryzmu. A sam cesarz zawsze starał się być uosobieniem maskulinistycznej siły i dominacji. Zwano go „drwalem z Doorn”, bo wokół tego holenderskiego miasta, które było ostatnim przystankiem w jego życiu, z perwersyjną satysfakcją zajmował się wyrębem drzew. Jego postać jest więc nieco prowokacyjnym, przewrotnym pretekstem tej wystawy.

Drwal. Historie o męskości, wystawa zbiorowa, Centrum Kultury Zamek, Poznań, do 30 listopada

Polityka 37.2025 (3531) z dnia 09.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Gdzie ci mężczyźni…"
Piotr Sarzyński

Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
Reklama