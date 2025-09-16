Przejdź do treści
16 września 2025
Wystawy

Warhol inaczej

Recenzja wystawy: „Andy Warhol. A Kind of Retrospective”

Puszka jako tekstylny nadruk, a aktorka jako animacja stworzona przez artystę na komputerze Commodore. Osobliwie, ale ciekawie.

Wskazać można w sztuce nazwiska pewniaki, czyli artystów, których wystawy zawsze przyciągają tłumy. W sztuce XX w. to choćby Picasso, Dalí, Chagall czy Warhol. I właśnie ostatni z wymienionych ma przez najbliższe miesiące stanowić artystyczny magnes stolicy Wielkopolski. Od razu jednak wypada uprzedzić, że miłośnicy pop-artu nie mają co liczyć na spektakularny pokaz typu „the best of”. Kurator wystawy postanowił bowiem (a może takie tylko miał możliwości?) pokazać nam Warhola z dość nieoczywistej strony. Zabrakło w ekspozycji tego, za czym szaleją tłumy: jego prac olejnych i sitodruków.

Andy Warhol. A Kind of Retrospective, Pop Culture Gallery, Poznań, do 28 lutego 2026 r.

Polityka 38.2025 (3532) z dnia 16.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Warhol inaczej"
Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
