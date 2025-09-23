Przejdź do treści
Piotr Sarzyński
23 września 2025
Wystawy

Tropem duszy

Recenzja wystawy: „mam(Y) kompleksy”

Wystawa prac Marty Nadolle. Wystawa prac Marty Nadolle. materiały prasowe
Jest w tych pracach przenikliwość, lapidarność, autoironia, a nawet odwaga. Jest też nowa forma.

Zdecydowana większość z blisko 50 wystaw z okazji Warsaw Gallery Weekend potrwa znacznie dłużej niż weekend. Warto więc zajrzeć do programu, tym bardziej że aż puchnie od nazwisk herosów polskiej sztuki, jak Magdalena Abakanowicz, Alina Szapocznikow, Wojciech Fangor czy Stefan Gierowski. Ze sporej grupy prezentowanych na WGW laureatów Paszportów POLITYKI (m.in. Mirosław Bałka, Leon Tarasewicz, Agata Słowak) wybrałem wystawę Marty Nadolle. Swój zmysł obserwacji socjologicznej i psychologicznej artystka wykorzystała tym razem do opowieści o jej (naszych) kompleksach, traumach, lękach, ale i nadziejach. Czasami zbyt bliskich, by je dostrzec i nazwać. 

Marta Nadolle, mam(Y) kompleksy, Galeria LETO, Warszawa, do 31 października

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Tropem duszy"
Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
