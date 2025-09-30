Przejdź do treści
Piotr Sarzyński
30 września 2025
Wystawy

Z gwiazdą w tle

Recenzja wystawy: „Ciało. Rozkosz i ból”

Louise Bourgeois, „Cunt I / Untitled (Femme)”,1969/70 Louise Bourgeois, „Cunt I / Untitled (Femme)”,1969/70 materiały prasowe Krupa Art Foundation
Pomysł był bardzo ciekawy: skonfrontować cztery wybitne twórczynie, dla których kobiece ciało było (a w jednym przypadku – pozostaje nadal) głównym obiektem artystycznych dociekań.

Pomysł był bardzo ciekawy: skonfrontować cztery wybitne twórczynie, dla których kobiece ciało było (a w jednym przypadku – pozostaje nadal) głównym obiektem artystycznych dociekań. Artystki reprezentujące różne pokolenia (najstarsza urodzona w 1911, a najmłodsza w 1972 r.) i stosujące różne środki wyrazu (od delikatnych rysunków Chloe Piene po masywne marmury Barbary Falender). Łączyło je odwołanie do własnych, często intymnych, doświadczeń i bezkompromisowość. W ich dziełach znaleźć można całą gamę emocji towarzyszących byciu-w-świecie, od lęków, traum, miłości, po tytułowe rozkosz i ból. Bardzo interesująca okazała się także aranżacja ekspozycji.

Ciało. Rozkosz i ból, Krupa Art Foundation, Wrocław, do 18 stycznia 2026 r.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Z gwiazdą w tle"
Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
