Recenzja wystawy: „Opowiem Wam o półsnach”

Rzadko się zdarzają wystawy podzielone na dwie części. A takie rozwiązanie przyjęto w ramach prezentacji kolekcji „m jak malarstwo” podarowanej gdańskiemu Muzeum Narodowemu przez mBank. Pierwsza odsłona miała miejsce w tegoroczne wakacje. I tamten poziom udało się utrzymać. Panorama młodego polskiego malarstwa znów robi wrażenie rozmachem. Dwa piętra naszpikowano dziełami kilkudziesięciorga twórców. Co istotne, to nie tylko modne nazwiska z kręgu tzw. młodej sztuki. Dużym walorem jest właśnie możliwość spotkania ze sztuką twórców spoza galeryjnego mainstreamu. Ekspozycja stwarza świetną okazję do głębszego poznania krajowej sceny. I to jest kolejny walor, bo wystawę można polecić nie tylko stałym bywalcom galerii.

Opowiem Wam o półsnach, Muzeum Narodowe w Gdańsku, do 22 marca 2026 r.