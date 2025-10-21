Przejdź do treści
Aleksander Świeszewski
21 października 2025
Wystawy

Stan zawieszenia

Recenzja wystawy: „Opowiem Wam o półsnach”

Konrad Żukowski, „Dwóch jeźdźców i ognisty wyziew”, 2020 r. Konrad Żukowski, „Dwóch jeźdźców i ognisty wyziew”, 2020 r. Marek Krzyżanek/MNG
Rzadko się zdarzają wystawy podzielone na dwie części. A takie rozwiązanie przyjęto w ramach prezentacji kolekcji „m jak malarstwo” podarowanej gdańskiemu Muzeum Narodowemu przez mBank.

Rzadko się zdarzają wystawy podzielone na dwie części. A takie rozwiązanie przyjęto w ramach prezentacji kolekcji „m jak malarstwo” podarowanej gdańskiemu Muzeum Narodowemu przez mBank. Pierwsza odsłona miała miejsce w tegoroczne wakacje. I tamten poziom udało się utrzymać. Panorama młodego polskiego malarstwa znów robi wrażenie rozmachem. Dwa piętra naszpikowano dziełami kilkudziesięciorga twórców. Co istotne, to nie tylko modne nazwiska z kręgu tzw. młodej sztuki. Dużym walorem jest właśnie możliwość spotkania ze sztuką twórców spoza galeryjnego mainstreamu. Ekspozycja stwarza świetną okazję do głębszego poznania krajowej sceny. I to jest kolejny walor, bo wystawę można polecić nie tylko stałym bywalcom galerii.

Opowiem Wam o półsnach, Muzeum Narodowe w Gdańsku, do 22 marca 2026 r.

Polityka 43.2025 (3537) z dnia 21.10.2025; Afisz. Premiery; s. 83
Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
