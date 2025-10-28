Przejdź do treści
Piotr Sarzyński
28 października 2025
Wystawy

Rozmowa tkanin

Recenzja wystawy: „Abakanowicz. Bez reguł. Arrasy i abakany”

„Abakanowicz. Bez reguł. Arrasy i abakany” „Abakanowicz. Bez reguł. Arrasy i abakany” Jeremi Dobrzański/Zamek Królewski na Wawelu
Gdy w 2008 r. we wnętrzach i ogrodach Wersalu stanęły dmuchane, kolorowe zwierzątka Jeffa Koonsa, nie brakło głosów zdziwienia i oburzenia.

Gdy w 2008 r. we wnętrzach i ogrodach Wersalu stanęły dmuchane, kolorowe zwierzątka Jeffa Koonsa, nie brakło głosów zdziwienia i oburzenia. Od tamtej pory publiczność na świecie się przyzwyczaiła, że w zabytkowych pałacach czy zamkach może natknąć się na sztukę nowoczesną, a nawet bardzo nowoczesną. My do tej fuzji dojrzewaliśmy powoli. Co ciekawe, w ostatnich latach z tego typu artystycznymi interwencjami najśmielej eksperymentuje placówka uchodząca przez dekady za ostoję konserwatyzmu – Zamek Królewski na Wawelu. 

Abakanowicz. Bez reguł. Arrasy i abakany, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków, do 6 stycznia 2026 r.

Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Afisz. Premiery; s. 71
