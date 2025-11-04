Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Piotr Sarzyński
Piotr Sarzyński
4 listopada 2025
Wystawy

Puzzle z awangardy

Recenzja wystawy: „Sposoby widzenia. Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi”

4 listopada 2025
Roman Opałka, „Opałka 1965, Detal 5372639”, fotografia niedatowana. Roman Opałka, „Opałka 1965, Detal 5372639”, fotografia niedatowana. Muzeum Sztuki w Łodzi
Kolekcja Muzeum Sztuki uchodzi za jeden z najbardziej wartościowych zbiorów sztuki XX i XXI w. w Polsce.

Kolekcja Muzeum Sztuki uchodzi za jeden z najbardziej wartościowych zbiorów sztuki XX i XXI w. w Polsce. Rządzący z nadania PiS poprzedni dyrektor placówki jej ekspozycję odesłał do magazynów. Kolejnemu kierownictwu zajęło niemal dwa lata, by ją przywrócić. Oczywiście po nowemu, w odmienionym narracyjnie kształcie. Każdy, kto spodziewa się muzealnej opowieści o losach polskiej (a po trosze też światowej) sztuki ostatniego stulecia, może się rozczarować. I to z dwu powodów. Po pierwsze, brakuje w ekspozycji reprezentacji całych potężnych bloków artystycznych, jak choćby koloryzmu czy pop-artu, nie mówiąc o nieobecności wielu twórców, bez których nie wyobrażamy sobie tej historii (np. Magdaleny Abakanowicz, Jerzego Nowosielskiego, Mirosława Bałki czy Stefana Gierowskiego). Po drugie, zrezygnowano z narracji chronologicznej, swobodnie mieszając ze sobą różne okresy, nurty i postawy artystyczne, środki wyrazu.

Sposoby widzenia. Kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi, ms2, wystawa stała

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Afisz. Premiery; s. 75
Oryginalny tytuł tekstu: "Puzzle z awangardy"
Piotr Sarzyński

Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
Reklama