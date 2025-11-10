Recenzja wystawy: „Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony”

Pretekstem do tej wystawy było melodramatyczne wydarzenie historyczne.

Pretekstem do tej wystawy było melodramatyczne wydarzenie historyczne. Oto wnuczka Jana III Sobieskiego i jedna z najbogatszych dziedziczek Europy, Maria Klementyna, uwięziona została w zamku w Innsbrucku przez cesarza Karola VI Habsburga, który chciał zapobiec jej ślubowi z pretendentem do tronu Anglii, Szkocji i Irlandii, księciem Jakubem Stuartem. Księżna (wraz z matką) uciekła jednak z internowania i poślubiła księcia. I choć owocem tego związku było dwóch synów, to dalsze losy nowożeńców nie okazały się szczęśliwe. Starania Jakuba o tron spełzły na niczym, małżeństwem targały kryzysy, a Maria Klementyna rychło popadła w depresję, zostawiła rodzinę, wstąpiła do klasztoru i zmarła, mając zaledwie 34 lata.

Sobiescy i Stuartowie. Blask i widmo korony, Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie, do 31 maja 2026 r.