Recenzja wystawy: „Obraz w ruchu”

W krajach takich jak Niemcy, USA czy Holandia niemal każdy liczący się bank może pochwalić się własną kolekcją współczesnej sztuki. W Polsce, poza dość kulawymi zbiorami PKO BP i Pekao SA, tylko ING zdecydowało się taką budować. Czyni to konsekwentnie od 25 lat, a wyniki są imponujące. Niestety, umiarkowanie imponująca okazała się próba pokazania jej na wystawie w Zachęcie. Zamiast bowiem z rozmachem pochwalić się ułożonymi w sensowne narracje wieloletnimi nabytkami, zdecydowano się na dość wymyślną koncepcję kuratorską prezentującą kolekcję jako nośnik kultury.

Obraz w ruchu, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, do 1 lutego 2026 r.