Piotr Sarzyński
18 listopada 2025
Wystawy

Para w gwizdek

Recenzja wystawy: „Obraz w ruchu”

18 listopada 2025
Zuzanna Bartoszek, „Ukośny spacer po Pendolino”, 2021 r. Zuzanna Bartoszek, „Ukośny spacer po Pendolino”, 2021 r. Bartosz Górka
W krajach takich jak Niemcy, USA czy Holandia niemal każdy liczący się bank może pochwalić się własną kolekcją współczesnej sztuki.

W krajach takich jak Niemcy, USA czy Holandia niemal każdy liczący się bank może pochwalić się własną kolekcją współczesnej sztuki. W Polsce, poza dość kulawymi zbiorami PKO BP i Pekao SA, tylko ING zdecydowało się taką budować. Czyni to konsekwentnie od 25 lat, a wyniki są imponujące. Niestety, umiarkowanie imponująca okazała się próba pokazania jej na wystawie w Zachęcie. Zamiast bowiem z rozmachem pochwalić się ułożonymi w sensowne narracje wieloletnimi nabytkami, zdecydowano się na dość wymyślną koncepcję kuratorską prezentującą kolekcję jako nośnik kultury. 

Obraz w ruchu, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, do 1 lutego 2026 r.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Afisz. Premiery; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Para w gwizdek"
