Recenzja wystawy: „Monachijczycy”

Zanim stolicą światowej sztuki stał się Paryż, na europejskiej mapie artystycznej edukacji najjaśniejszym blaskiem świeciło Monachium. Badaczka tego środowiska Halina Stępień doliczyła się aż 322 rodaków studiujących do 1913 r. malarstwo w stolicy Bawarii. Ciekawostką jest fakt, że pierwszym z nich był… rzeźbiarz i sztukator Karol Ceptowski w 1828 r. Główna fala żaków popłynęła jednak po upadku powstania styczniowego i ów historyczny moment otwiera też symbolicznie wystawę. Ekspozycję przygotowano z rozmachem. Zebrano aż 250 dzieł (częściowo wypożyczonych z Muzeum Polskiego w Rapperswilu) autorstwa 67 twórców.

Monachijczycy, Muzeum Narodowe w Lublinie, do 8 marca 2026 r.