Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Piotr Sarzyński
Piotr Sarzyński
9 grudnia 2025
Wystawy

Po zęby

Recenzja wystawy: „Zbrojownia”

9 grudnia 2025
Zbrojownia, Zamek Królewski na Wawelu. Zbrojownia, Zamek Królewski na Wawelu. Artur Barbarowski / East News
Trudno wyobrazić sobie szanujący się zamek królewski bez takich atrybutów jak mury i wieże obronne, paradna brama wjazdowa, sala tronowa, skarbiec i… zbrojownia.

Trudno wyobrazić sobie szanujący się zamek królewski bez takich atrybutów jak mury i wieże obronne, paradna brama wjazdowa, sala tronowa, skarbiec i… zbrojownia. Ta wawelska prezentowała się zwiedzającym w niezmienionym kształcie przez 60 lat. Teraz po dłuższej przerwie została otwarta ponownie w nowej atrakcyjnej aranżacji. Miłośnicy militariów znajdą tu wiele eksponatów-rarytasów. Jak choćby kolekcję żeliwnych i spiżowych luf armatnich, z jedną z najstarszych w zbiorach polskich, pochodzącą z 1506 r. Są zbroje, w tym turniejowa z 1490 r., husarska, ale też słynny prezent od premiera Viktora Orbána (jeszcze z czasów rządów PiS), czyli młodzieńcza paradna zbroja Zygmunta Augusta.

Zbrojownia, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków, ekspozycja stała

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Afisz. Premiery; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Po zęby"
Piotr Sarzyński

Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
Reklama