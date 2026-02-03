3 lutego 2026
Przebudzony
Recenzja wystawy: „Pomiędzy obrazami. Uśpiony kapitał kolekcji Andrzeja Skrzyńskiego”
3 lutego 2026
Niezwykle popularne stało się w ostatnich latach prezentowanie na wystawach prywatnych kolekcji.
Niezwykle popularne stało się w ostatnich latach prezentowanie na wystawach prywatnych kolekcji. Większość z tych zbiorów, niekiedy bardzo okazałych, petryfikuje jednak istniejące hierarchie. Kolekcjonerzy rzadko decydują się na tworzenie własnych porządków wartości i stawianie na artystów lekceważonych przez domy aukcyjne czy mainstreamowe galerie. Do takich nieoczywistych, a przy tym imponujących zbiorów na pewno należy zaliczyć pokazywaną w 2025 r. w Toruniu kolekcję Szafrańskich. Skromniejsza, ale równie intrygująca jest prezentowana publicznie po raz pierwszy kolekcja Andrzeja Skrzyńskiego, z zawodu lekarza.
Pomiędzy obrazami. Uśpiony kapitał kolekcji Andrzeja Skrzyńskiego, Fundacja Profile, Warszawa, do 21 marca
Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
