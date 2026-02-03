Przejdź do treści
Piotr Sarzyński
3 lutego 2026
Wystawy

Przebudzony

Recenzja wystawy: „Pomiędzy obrazami. Uśpiony kapitał kolekcji Andrzeja Skrzyńskiego”

Ryszard Grzyb, „Van Gogh jedzie pod Paryż”, 1984 r. Ryszard Grzyb, „Van Gogh jedzie pod Paryż”, 1984 r. Fundacja Profile
Niezwykle popularne stało się w ostatnich latach prezentowanie na wystawach prywatnych kolekcji.

Niezwykle popularne stało się w ostatnich latach prezentowanie na wystawach prywatnych kolekcji. Większość z tych zbiorów, niekiedy bardzo okazałych, petryfikuje jednak istniejące hierarchie. Kolekcjonerzy rzadko decydują się na tworzenie własnych porządków wartości i stawianie na artystów lekceważonych przez domy aukcyjne czy mainstreamowe galerie. Do takich nieoczywistych, a przy tym imponujących zbiorów na pewno należy zaliczyć pokazywaną w 2025 r. w Toruniu kolekcję Szafrańskich. Skromniejsza, ale równie intrygująca jest prezentowana publicznie po raz pierwszy kolekcja Andrzeja Skrzyńskiego, z zawodu lekarza.

Pomiędzy obrazami. Uśpiony kapitał kolekcji Andrzeja Skrzyńskiego, Fundacja Profile, Warszawa, do 21 marca

Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Przebudzony"
Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
