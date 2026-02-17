Przejdź do treści
Piotr Sarzyński
Recenzja wystawy: „Focus na kolekcję”

17 lutego 2026
„Focus na kolekcję”, Krupa Art Foundation. „Focus na kolekcję”, Krupa Art Foundation. Jerzy Wypych
Sylwia i Piotr Krupowie nie tylko zgromadzili imponującą – kto wie, czy nie największą w kraju – kolekcję sztuki współczesnej i nowoczesnej, lecz także dysponują idealnym lokalem przy wrocławskim Rynku.

Sylwia i Piotr Krupowie nie tylko zgromadzili imponującą – kto wie, czy nie największą w kraju – kolekcję sztuki współczesnej i nowoczesnej, lecz także dysponują idealnym lokalem przy wrocławskim Rynku. Przygotowana trzy lata temu pierwsza odsłona zbudowana była wokół dialogu prac historycznych i najnowszych, drugą, rok później, kuratorowały… dzieci. Ta trzecia, prezentująca najnowsze nabytki, krąży wokół kilku wątków: od intymności, przez problemy konfliktu, opresji i oporu, po wariacje na temat tkaniny jako elementu sztuki. Kuratorki zadbały, by prace nieustannie wchodziły ze sobą w dialog form lub treści, dzięki czemu z niezależnych od siebie nabytków zbudowano ciekawe i w miarę spójne narracje.

Focus na kolekcję (III odsłona), Krupa Art Foundation, Wrocław, do 3 maja

