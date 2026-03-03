Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Piotr Sarzyński
Piotr Sarzyński
3 marca 2026
Wystawy

Reanimacja, część I

Recenzja wystaw: „Skarby wieków średnich” i „Nad Wisłą, na Urzeczu”

3 marca 2026
Słowiańskie kabłączki skroniowe, jedne z najcenniejszych eksponatów na wystawie „Skarby wieków średnich”. Słowiańskie kabłączki skroniowe, jedne z najcenniejszych eksponatów na wystawie „Skarby wieków średnich”. Mazowiecki Urząd Marszałkowski
Jak na obcowanie z przeszłością przystało, ekspozycje przygotowano zgodnie ze starymi dobrymi tradycjami muzealnictwa.

Chińczycy przez siedem lat potrafią zbudować nowe milionowe miasto. Tyle samo trwa remont podległego marszałkowi województwa mazowieckiego Muzeum Archeologicznego. I… potrwa jeszcze pewnie drugie tyle, bo gotowe są zaledwie dwa z czterech skrzydeł zabytkowego Arsenału. Zrezygnowanym miłośnikom wykopalisk zafundowano na pocieszenie dwie wystawy czasowe w odrestaurowanej części. Pierwsza traktuje o biżuterii z czasów średniowiecza. Od tej z brązu po srebrną i złotą. W pełnym wachlarzu zdobienia, od pierścieni i naszyjników, przez zawieszki, sprzączki, po ozdobne… minitoporki.

Skarby wieków średnich oraz Nad Wisłą, na Urzeczu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, wystawy czasowe

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Afisz. Premiery; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Reanimacja, część I"
Piotr Sarzyński

Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
Reklama