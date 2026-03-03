Recenzja wystaw: „Skarby wieków średnich” i „Nad Wisłą, na Urzeczu”

Jak na obcowanie z przeszłością przystało, ekspozycje przygotowano zgodnie ze starymi dobrymi tradycjami muzealnictwa.

Chińczycy przez siedem lat potrafią zbudować nowe milionowe miasto. Tyle samo trwa remont podległego marszałkowi województwa mazowieckiego Muzeum Archeologicznego. I… potrwa jeszcze pewnie drugie tyle, bo gotowe są zaledwie dwa z czterech skrzydeł zabytkowego Arsenału. Zrezygnowanym miłośnikom wykopalisk zafundowano na pocieszenie dwie wystawy czasowe w odrestaurowanej części. Pierwsza traktuje o biżuterii z czasów średniowiecza. Od tej z brązu po srebrną i złotą. W pełnym wachlarzu zdobienia, od pierścieni i naszyjników, przez zawieszki, sprzączki, po ozdobne… minitoporki.

Skarby wieków średnich oraz Nad Wisłą, na Urzeczu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, wystawy czasowe