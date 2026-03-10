Recenzja wystawy: „Przenikanie”

Przez wiele stuleci jedną z najważniejszych okoliczności definiujących artystyczne kariery było powiązanie malarza z mistrzem, który go kształtował, z pracownią, z której wyszedł. Stawiający na oryginalność wiek XX ową regułę niemal zatopił.

Przez wiele stuleci jedną z najważniejszych okoliczności definiujących artystyczne kariery było powiązanie malarza z mistrzem, który go kształtował, z pracownią, z której wyszedł. Stawiający na oryginalność wiek XX ową regułę niemal zatopił. Dziś można odnieść wrażenie, że absolwenci Akademii Sztuk Pięknych to bez wyjątku samouki, samodzielnie przechodzący cały proces edukacji. Rzadko też zdarzają się wystawy poświęcone relacjom uczeń–nauczyciel. Tym razem w roli mistrza występuje prof. Maciej Świeszewski z gdańskiej ASP, pedagog od blisko pół wieku, uważany za jednego z najlepszych w kraju akademickich nauczycieli tajemnic malarskiego warsztatu.

Przenikanie, Witkacy Atelier, Zakopane, do 31 marca