Przejdź do treści
Piotr Sarzyński
7 kwietnia 2026
Wystawy

Tak było…

Recenzja wystawy: „Elliott Erwitt. Retrospektywa”

Elliott Erwitt, „Stulecie wieży Eiffla”, 1989 r. Elliott Erwitt, „Stulecie wieży Eiffla”, 1989 r. Elliott Erwitt/Magnum Photos
W dość nieoczywisty i zaskakujący sposób fetuje 20-lecie działalności stołeczny Dom Spotkań z Historią – wystawą Elliotta Erwitta, amerykańskiego fotografa i współtwórcy słynnej agencji Magnum. Tak czy inaczej, cieszyć się wypada, bo dostajemy rzetelny i niemały (130 zdjęć) przegląd jego legendarnego wręcz, 70-letniego dorobku. W tym ciekawostka: trzy fotografie z pobytu artysty w Polsce w 1964 r. Szkoda, że tak mało, ale rozumiem, że trzeba było zmieścić jego liczne fascynacje, podróże, legendarne ujęcia. A wszystkie składają się na jeden wielki hymn na cześć świata, który bezpowrotnie odszedł. To polifoniczne świadectwo przeszłości, i to w podwójnym znaczeniu.

Elliott Erwitt. Retrospektywa, Dom Spotkań z Historią, Warszawa, wystawa czynna do 20 września

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Tak było…"
Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
