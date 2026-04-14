Piotr Sarzyński
14 kwietnia 2026
Wystawy

Stała, ale zmienna

Recenzja wystawy: „Plakat polski. Kolekcja”

Muzeum Plakatu w Wilanowie. Muzeum Plakatu w Wilanowie. Rafał Guz / PAP
To wielowątkowa opowieść o tym, czym w kolejnych dekadach żyli Polacy, ale i o tym, jak nam to życie próbowano meblować lub wręcz dekretować.

To było – szczególnie w czasach PRL – nasze artystyczne dobro narodowe. Z dumą mówiliśmy o polskiej szkole plakatu, hołubiliśmy organizowane w Warszawie międzynarodowe biennale, z satysfakcją podkreślaliśmy, że Muzeum Plakatu było pierwszą tego typu placówką na świecie. Po 1989 r. wszystko się zmieniło. Nowe, kapitalistyczne reguły gry rynkowej, przemiany cywilizacyjne, a w końcu upowszechnianie się internetu sprawiły, że ze wszechobecnego medium plakat stopniał do graficznej ciekawostki. Otwarte więc teraz, po pięciu latach modernizacji, Muzeum Plakatu nie jest już – jak drzewiej bywało – dokumentacją „pulsu ulicy”, ale muzeum par excellence, opowiadającym dzieje pewnego artystycznego fenomenu.

Wbrew pozorom opowieść to dość trudna, bo ze zbiorów liczących 36 tys. obiektów trzeba było wybrać 240 plakatów; najciekawszych, najlepszych artystycznie, najpełniej reprezentujących czasy, w których powstały. Przyjęto (i słusznie!) narrację chronologiczną, podzieloną na sześć sekcji, poczynając od najstarszego, typowo reklamowego plakatu, pochodzącego z 1892 r. i zachwalającego wiślaną „Żeglugę Parową Maurycego Fajansa”, a skończywszy na politycznym „Russian Bear” Pawła Jońcy z 2022 r. 

Plakat polski. Kolekcja, Muzeum Plakatu w Wilanowie, bezterminowo

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Afisz. Premiery; s. 72
Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
