Ciężki los prawdziwego polskiego patrioty. Oto jeden dzień z jego życia

Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości co do polskości polskości ani też w odniesieniu do żywotnej potrzeby zachowania tego dumnego dziedzictwa. Niestety, wokół nas jest coraz więcej podstępnych obcych elementów, które torują sobie drogę do jądra polskości. Nie są to przy tym hałaśliwe ataki, ale raczej codzienne, niewidoczne zmagania. Warto im się uważnie przyjrzeć w celu oszacowania rozmiarów zagrożenia.

Zupełnie nieoczekiwanie na przykład można spotkać zasłużonego i świadomego polskości patriotę, który nosi piżamę, strój wywodzący się z Indii Wschodnich, i leży w łóżku zbudowanym według wzoru, który ukształtowano w Persji albo Azji Mniejszej. Co więcej, bywa i tak, że ten sam zasłużony patriota od stóp do głów ubrany jest w niepolskie materiały: bawełnę, pierwotnie udomowioną w Indiach; len, udomowiony na Bliskim Wschodzie; wełnę uzyskiwaną od zwierząt z Azji Mniejszej; wreszcie jedwab, którego zastosowanie odkryli Chińczycy. Dodajmy dla porządku, że wszystkie te materiały zostały przekształcone w ubrania metodami wynalezionymi w południowo-wschodniej Azji.